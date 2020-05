FC Viitorul, eliminat din campionatul de FIFA 20

Stiri pe aceeasi tema

- Darius Olaru (FCSB), Stefan Fara (Dinamo) si Mihai Roman II (Universitatea Craiova) au obtinut victorii, joi, in primele meciuri din turneul fotbalistilor din Liga I la FIFA20 - eLiga I Player Challenge. Competitia are loc in sistem eliminatoriu, in perioada 7-10 mai, si incepe cu sase meciuri din optimile…

- In aceasta seara se disputa etapa #12 din eLiga 1, competiția de FIFA 20 organizata de LPF și cluburile din Liga 1. Lupta pentru titlu este extrem de echilibrata. In runda precedenta, Viitorul a reușit scorul etapei și a invins-o pe Poli Iași, scor 13-0, in timp ce Hermannstadt a caștigat cu 8-1 meciul…

- FC Voluntari a pierdut primele puncte in competitia de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, duminica, dupa 1-1 cu Astra Giurgiu, in etapa a opta, dar ramane pe primul loc.FC Hermannstadt a pierdut primul sau meci in aceasta competitie la care participa…

- In etapa a saptea a Ligii 1 de fotbal virtual, intrecere organizata de Liga Profesionista de Fotbal in mediul virtual, FC Viitorul a inregistrat o remiza, 2 2 cu FC Hermannstadt.Echipa de pe litoral a fost reprezentata de Robert Dumitru, gamer profesionist, component al nationalei de FIFA a Romaniei.In…

- Universitatea Craiova, reprezentata de Dan Buzarnescu, a reusit scorul etapei a doua a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, 9-1 cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, vineri. FC Hermannstadt, FC Viitorul si FC Voluntari sunt singurele echipe…

- FC Viitorul Constanta, FC Hermannstadt si Dinamo Bucuresti au obtinut victorii la scor in meciurile desfasurate joi in prima etapa a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, la care participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga…

- LPF (Liga Profesionista de Fotbal) a anuntat ca, incepand cu acest sezon de CASA Liga 1, impreuna cu detinatorii drepturilor tv, va desemna la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Asa cum era de asteptat, Universitatea Craiova a fost cea care a dat fotbalistul meciului cu Gaz Metan Medias, dupa…