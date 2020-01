Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in cantonament in Antalya, la Belek, FC Viitorul are in program vineri, 17 ianuarie, doua partide amicale.De la ora locala 11 ora 10.00 in Romania , formatia de pe litoral va intalni echipa ucraineana Olimpik Donetk, iar apoi, de la ora 17.00, va evolua impotriva celor de la FK Sabail Azerbaidjan…

- Prima partida de verificare sustinuta de catre FC Viitorul Constanta in cantonamentul din Antalya s-a incheiat cu o infrangere la limita. Jucatorii pregatiti de Gheorghe Hagi au cedat, marti, scor 0-1, gol inscris de Assale in minutul 44, in amicalul cu Young Boys Berna, campioana ultimilor doi ani…

- In primul meci de pregatire din Antalya, FC Viitorul a intalnit campioana ultimilor doi ani din Elvetia si totodata actualul lider, Young Boys Berna. Desi au avut in fata o echipa evaluata la peste 70 milioane de euro, cu multi internationali, constantenii au lasat o impresie buna si nu a lipsit mult…

- Viitorul a adunat deja doua zile in cantonamentul din Antalya, iar greul abia acum incepe pentru elevii lui Gica Hagi. Astazi, Viitorul Constanța va disputa și primul meci de verificare din acest cantonament. Constanțenii vor intalni la Regnum Max din Belek, campioana Elveției, Young Boys Berna. ...

- FC Viitorul efectueza un stagiu de pregatire in Turcia, in Antalya, la complexul „Sueno Deluxe” din Belek, in perioada 10-25 ianuarie. Din lotul deplasat, vineri, in Antalya, nu fac parte trei jucatori: Lyes Houri (aflat in tratative cu un club in vederea transferului), Eric (din cauza surplusului de…

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca echipa antrenata de Gheorghe Hagi isi va relua pregatirile la 9 ianuarie si va efectua un cantonament la Belek, potrivit NEWS.ro.La 9 ianuarie, lotul FC Viitorul va efectua si vizita medicala. In perioada 10-25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua…

