FC Viitorul, a treia victorie de la reluarea campionatului in fata celor de la Dinamo FC Viitorul a obtinut a treia victorie de la reluarea campionatului, impunandu se cu 1 0 1 0 in fata celor de la Dinamo. Un meci disputat, chiar daca s au intalnit liderul din play out Viitorul, respectiv ocupanta ultimei pozitii Dinamo.Constantenii au deschis scorul in min.17, dupa un corner excelent executat de Ciobanu si la care Ghita a reluat cu capul, specialitatea casei, din 8m, in plasa portii lui Straton: 1 0, scrie fcviitorul.ro.Cu acelasi joc combinativ, de posesie, Viitorul a controla ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

