FC Viitorul a revenit la Constanta, dupa cantonamentul de la Belek

- Fundașul stanga Cristian Ganea (27 de ani) a revenit la Viitorul Constanța. Formația lui Gica Hagi a anunțat astazi imprumutul lui Ganea de la Athletic Bilbao. Fundașul va evolua in Liga 1 pana la finalul acestui sezon și va pune umarul la lupta constanțenilor pentru calificarea in play-off. Cristian…

- S-a dat alerta in comuna Voineasa din județul Olt, dupa ce o fata de 13 ani a fost data disparuta de parinți duminica seara. Ionela Madalina Vișoreanu este cautata de zeci de polițiști, jandarmi, precum și echipe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt, relateaza Mediafax.Autoritatile au fost alertate…

- Ana Bogdan a revenit in top 100 WTA, luni, tenismena din Sinaia inregistrand un salt de șapte poziții, care a propulsat-o pe locul 98, cu 684 de puncte. De asemenea, ea este prima in clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor 2020, grație parcursului foarte bun din luna decembrie, anunța Mediafax.In…

- TVR, Antena 1, TVR, Antena 1 și iar TVR... Mircea Radu penduleaza neobosit intre cele doua televiziuni, care par sa-și imparta simpatia lui, din 2000 incoace, iar toamna asta a bifat a doua revenire in curtea postului care l-a lansat și care l-a gasit potrivit pentru un reality-show facut dupa un format…

- Trofeele Gaudeamus, acordate prin votul publicului, au revenit anul acesta, in ordine, Editurii Humanitas, Editurii Polirom si Grupului Editorial ART. Premiul pentru "Cea mai ravnita carte a targului" a revenit Editurii Humanitas pentru volumul "Omul care muta norii. Sapte intamplari" de Radu Paraschivescu.…

- Lungmetrajul fantasy „Maleficent: Suverana Raului/ Maleficent: Mistress of Evil”, cu Angelina Jolie, Elle Fanning si Michelle Pfeiffer in distributie, a revenit pe primul loc in box office-ul romanesc.

- In orașul Targu Ocna a avut loc, vineri, 1 noiembrie, un ceremonial militar dedicat Zilei Vanatorilor de Munte, la care au participat militari ai Batalionului 22 „Cireșoaia” din orașul Sfantu Gheorghe. Ei sunt urmașii eroilor care in Primul Razboi Mondial au luptat la Cireșoaia și Coșna pentru reintregirea…