Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej a spulberat Unu Fotbal Club Gloria Bistrița, scor 7-0, in al doilea tur al Cupei Romaniei și s-a calificat ”en fanfare” in urmatoarea faza a competiției. Partida dintre FC Unirea Dej și Unu Fotbal Club Gloria Bistrița – disputata in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus in aceasta dupa-amiaza, cu 2-0, pe teren propriu, in fața Industriei Galda. Partida dintre FC Unirea Dej și Industria Galda – disputata cu incepere de la ora 17, pe Stadionul Municipal – a contat pentru a doua etapa a seriei a IX-a din Liga a III-a. Primul șut pe…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 3-0, fara emoții, in deplasare, in fața formației Sanatatea Cluj. Partida dintre Sanatatea Cluj și FC Unirea Dej, disputata in aceasta dupa-masa, cu incepere de la ora 17, pe terenul din localitatea Jucu, a contat pentru prima etapa a noului sezon al Ligii a…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a invins cu 4-2, dupa prelungiri, formația Sanatatea Cluj, in primul tur al Cupei Romaniei. Partida dintre Sanatatea Cluj și FC Unirea Dej s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 16:30, pe terenul din Jucu, noua ”casa” a ”virușilor verzi”. Dejenii au deschis…

- CS Ocna Mureș, Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 conjudețene ce activeaza in eșalonul terț, au fost repartizate in Seria a IX-a a Ligii a 3-a in ediția 2020 – 2021. Prima etapa programeaza meciurile: Sanatatea Cluj – Unirea Dej, Unirea Alba Iulia – CSO Cugir, Unirea…

- Game, set și meci, pe Municipal | Echipa de fotbal Unirea Dej a invins cu 6-0, pe teren propriu, formația CS Sportul Șimleu Silvaniei, intr-un meci amical disputat astazi. Partida de verificare dintre FC Unirea Dej și CS Sportul Șimleu Silvaniei s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa, scor 2-3, pe teren propriu, de SCM Zalau, intr-un meci amical disputat in aceasta dupa-amiaza. Partida de verificare dintre FC Unirea Dej și SCM Zalau s-a disputat in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17, pe Stadionul Municipal Dej. Oaspeții au deschis scorul…