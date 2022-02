FC U Craiova 1948 a obținut o victorie extrem de importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii. Echipa antrenata de Nicolo Napoli a invins-o pe FC Botoșani, scor 3-2, intr-un meci disputat joi, pe teren propriu, in etapa a 25-a a Ligii I. Oltenii au deschis scorul in minutul 15. Bauza i-a pasat lui Van Durmen, acesta a centrat, iar Balan a marcat. Oaspeții au egalat dupa doar doua minute. Edjouma i-a pasat lui Braun, mingea a ajuns la Roman, care a egalat pentru 1-1. FC U Craiova a intrat din nou in avantaj in minutul 22. Dawa a pierdut o minge, Bauza a șutat, portarul a reușit sa respinga,…