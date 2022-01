Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova 1948 a anuntat, vineri, într-o postare pe Facebook, ca a reziliat unilateral contractele cu jucatorii Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko, Pedro Machado si Armin Gremsl.Atacantul portughez Hugo Vieira (33 ani) a adunat 9 partide în acest sezon, marcând un gol, cel al primei…

- In lotul FC Brasov au aparut primele schimbari, dupa anul nou. Mai multi jucatori si-au reziliat contractele in vacanta de iarna. Astfel, din acest an la antrenamentele clubului nu vor mai fi prezenti sase jucatori. Cei care si-au incheiat contractele pe sunt: Maxim Iurcu, Iulian Roșu, Dan Panait, Florin…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

