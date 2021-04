FC ,,U'' Craiova 1948 a ieşit învingătoare din derby-ul cu Rapid Partida a fost una foarte stransa, singurul gol al intalnirii fiind marcat in prima repriza, in minutul 12.Cel care a adus victoria oltenilor a fost Compagno, dupa ce a profitat de mai multe spatii lasate libere de jucatorii celor de la Rapid.Pentru a vedea ce s-a mai intamplat in derby, dar si golul lui Compagno, intrati pe realitateasportiva.net . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

