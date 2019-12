Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a stabilit sambata un nou record, ajungand la 35 de hat-trick-uri in campionatul de fotbal al Spaniei, relateaza presa internationala. Messi a punctat de trei ori in meciul castigat cu 5-2 acasa in fata Mallorcai, in etapa a 16-a, partida…

- Lionel Messi, vedeta echipei de fotbal FC Barcelona, a fost ales jucatorul lunii noiembrie in campionatul Spaniei, a anuntat vineri EFE. Messi a reusit patru goluri (unul cu Levante, trei cu Celta Vigo) si o pasa decisiva in meciurile de campionat din noiembrie, ajutand-o pe Barca sa fie…

- Echipele Atletico Madrid si FC Sevilla au castigat meciurile disputate duminica in cadrul etapei a 13-a a campionatului de fotbal al Spaniei, ramanand astfel la un singur punct in spatele ocupantelor primelor doua locuri ale clasamentului, FC Barcelona si Real Madrid.

- Formatia FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, echipa Real Valladolid, scor 5-1, in etapa a XI-a a campionatului Spaniei. Messi a marcat doua goluri si a dat doua pase decisive.Lionel Messi a punctat in minutele 34 si 75 si a pasat decisiv la reusitele lui Vidal ("29) si Suarez ("77). Pentru…

- Ansu Fati, foarte tanarul atacant al echipei FC Barcelona, poate juca pentru Spania, a anuntat FIFA, care a notificat Federatia spaniola de fotbal (RFEF), informeaza EFE. Anssumane "Ansu" Fati Vieira, nascut pe 31 octombrie 2002 in Guineea-Bissau, locuieste de la varsta de sase ani in Spania, initial…

- Dupa doua infrangeri consecutive, Sevilla s-a impus pe teren propriu in fața celor de la Real Sociedad, scor 3-2. Grație acestui succes, echipa lui Julen Lopetegui a urcat pe locul 6 in clasament, cu 13 puncte, fiind la egalitate cu Real Sociedad (locul 5) și Barcelona (4).

- FC Barcelona a suferit sambata seara o infrangere surprinzatoare in deplasare, in etapa a 5-a din La Liga, in fata echipei Granada, 2-0 (1-0), rezultat in urma caruia gazdele au preluat sefia clasamentului. Ramon Azeez (2) si Alvaro Vadillo (66, penalty) au marcat pentru Granada, care momentan este…

- FC Barcelona nu isi revine! Catalanii au pierdut meciul de pe terenul Granadei, scor 2-0, si au ajuns pe locul sapte in La Liga, cu sapte puncte, scrie Mediafax.Nigerianul Ramon Azeez (26 de ani) a deschis scorul pentru gazde in minutul 2, dupa ce a reluat cu capul o centrare perfecta care…