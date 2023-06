Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru a semna cu mijlocașul englez Jude Bellingham pentru 103 milioane de euro, anunța BBC.Jucatorul in varsta de 19 ani, care s-a alaturat lui Dortmund de la Birmingham City in iulie 2020, a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Angliei la…

- Doua echipe din partea USR și PMP au purtat miercuri „discuții exploratorii despre construirea unei alternative de dreapta” pentru alegerile din 2024.„Echipele USR și PMP, conduse de președinții Catalin Drula, respectiv Eugen Tomac, au discutat despre alegerile din 2024 și datoria Opoziției democratice…

- AC Milan a anuntat marti, intr-un comunicat, plecarea directorului sau tehnic, Paolo Maldini. Acesta ocupa functia din 2019, informeaza news.ro.Director tehnic din 2019, italianul ar fi fost dat afara de Gerry Cardinale, proprietarul american al clubului. Separarea ar fi cauza rezultatelor slabe…

- Juventus nu s-a retras din proiectul Superligii europene (ESL), a declarat marți clubul italian, dupa ce presa spaniola a relatat ca italienii ar fi trimis o scrisoare catre Real Madrid și Barcelona pentru a le informa de retragerea lor, relateaza Reuters.Juve a adaugat insa ca va discuta cu Real…

- Urmeaza 3 zile pline de fotbal de cea mai buna calitate, cu semifinalele Champions League programate pe 9 - 10 mai și semifinalele Europa League joi, 11 mai. 9 mai, ora 22:00 - Real Madrid vs. Manchester City10 mai, ora 22:00 - AC Milan vs. Inter11 mai, ora 22:00 - AS Roma vs. Leverkusen și Juventus…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Barcelona – Real Madrid 2-1. Catalanii au castigat „El Clasico” si s-au distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului, cu 12 etape inaintea finalului de campionat. Franck Kessie a marcat golul care poate aduce titlul pentru echipa lui Xavi in al doilea minut al prelungirilor. In Italia, Juventus a…

- ​Juventus a bifat a doua victorie consecutiva in campionat și s-a apropiat de zona de Champions League. Formația antrenata de Massimiliano Allegri a caștigat in deplasare la Inter, scor 1-0.