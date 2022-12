Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Asociatilor Fondatori l-a mandatat pe directorul sportiv Claudiu Tudor sa preia, pentru perioada imediat urmatoare, atributiile presedintelui Costel Lazar, a anuntat clubul Petrolul Ploiesti, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cu siguranța mulți dintre romani au fost nevoiți la un moment dat sa solicite un imprumut la o instituție financiara fie pentru a-și renova locuința, fie pentru a-și cumpara o casa noua ori pentru a-și construi una de la zero.Știm cu toții ca, atunci cand o persoana solicita un credit bancar, indiferent…

- Avand in vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, precum și obiectivele urmarite prin Programul Cadru de Acțiuni pentru acest an, in perioada 24 – 28.10.2022, Inspectoratul Teritorial de Munca Brașov a desfașurat acțiuni de control in cadrul Campaniei Naționale pentru:…

- Elon Musk intentioneaza sa elimine aproape 75% din posturi la platforma de retea sociala Twitter daca preia compania, a relatat joi Washington Post, citat vineri de DPA. Musk planuieste sa reduca numarul de angajati la companie de la 7.500 la aproximativ 2.000, potrivit Washington Post. Fii…

- Parlamentul de la Budapesta a aprobat, luni dupa-amiaza, primele masuri pentru combaterea coruptiei, menite sa atenueze preocuparile formulate de Comisia Europeana, care blocheaza fonduri in valoare de miliarde de euro destinate Ungariei in asteptarea reformelor in domeniul statului de drept, anunța…

- Copiii personalului roman decedat in actiuni militare, misiuni si operatii internationale vor planta, miercuri, un stejar in Parcul Carol, in cadrul unei actiuni de onorare a sacrificiul militarilor romani cazuti la datorie pentru pace in afara teritoriului national, informeaza Ministerul Apararii…