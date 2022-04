Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool continua lupta cu Manchester City pentru titlul de campioana a Angliei: echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 2-0 in derbiul orașului cu Everton. Tot duminica, Chelsea a invins echipa West Ham, scor 1-0. Meciurile au avut loc in etapa cu numarul 34 din Premier League.

- Liverpool s-a putut bucura doar o zi de poziția de lider al Angliei: Manchester City a revenit pe prima poziție dupa ce a invins echipa Brighton, cu scorul de 3-0, intr-un meci disputat pe teren propriu in etapa cu numarul 30 a campionatului Premier League.

- Etapa a 31-a din Premier League (dintr-un total de 38) ofera șansa echipei Liverpool sa treaca in fruntea clasamentului. Sambata, 2 aprilie, de la ora 14:30, formația din orașul trupei Beatles nici nu se gandește ca ar putea rata cele 3 puncte contra codașei Watford.

- Liverpool a caștigat in deplasare cu Arsenal, scor 2-0, intr-un meci restant din etapa #27 din Premier League. „Cormoranii” au ajuns la 69 de puncte și sunt la o lungime in spatele liderului Manchester City. Arsenal a ramas pe locul 4, ultimul ce duce in Champions League, cu 51 de puncte in 27 de partide…

- Echipa Tottenham a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, formatia Everton, in etapa a XXVIII-a a campionatului Angliei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Liverpool a surclasat-o pe Leeds, scor 6-0, intr-o partida restanța din cadrul etapei cu numarul XIX din Premier League. Succesul duce trupa lui Jurgen Klopp la doar trei puncte in urma liderului Manchester City, iar lupta pentru titlu este mai deschisa ca oricand in acest sezon.

- FC Liverpool a obținut a treia victorie consecutiva in Premier League! "Cormoranii" au invins-o pe Leicester City in cea de-a 24-a etapa a campionatului.Gazdele s-au impus cu scorul de 2-0, iar eroul meciului a fost atacantul lusitan Diogo Jota.

- Frank Lampard este pe cale sa devina noul antrenor al lui Everton, dupa ce conducatorii gruparii din Liverpool i-au oferit fostului mijlocas al nationalei Angliei postul ramas vacant dupa demiterea lui Rafa Benitez, relateaza BBC.Lampard, în vârsta de 43 de ani, este liber de contract…