Stiri pe aceeasi tema

- Azi incepe etapa 18-a din Liga 2. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Primul meci al rundei va fi CSA Steaua – Poli Iași. Vezi aici programul etapei #18 din Liga 2 In aceasta etapa, CSA Steaua, locul 6, cauta victoria care s-o mențina pe locurile de play-off. Petrolul, liderul din Liga 2, va…

- Peste 8.400 de noi cazuri de Covid și 164 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.461 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 3.704 mai mult…

- Romania U19 - CSM Politehnica Iasi 1-2 (1-0), intr-o partida de verificare. Azi, de la ora 12:00, Poli sustine un alt test, la Buzau, cu FC (foto: www.politehnicaiasi.ro) Politehnica Iasi a disputat ieri primul meci amical din perioada cantonamentului pe care-l efectueaza in aceasta saptamana. Pe…

- Echipa va juca trei meciuri amicale in aceasta saptamana Politehnica Iasi a inceput de aseara un mini-cantonament, care se va derula la Buftea. Delegatia ieseana, care a plecat ieri, la pranz, din Copou, cu autocarul, a cuprins 25 de fotbalisti: Teodor Axinte, Ianos Branza, Rares Barladeanu (junior);…

- Vineri, 04 Februarie 2022, la ora 06:54:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 15km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km V de Braila, 66km V de Galati, 102km E de Ploiesti, 129km NE de Bucuresti, 134km…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, iar alta 21. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana duminica…

- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 3 ianuarie 2022, temperaturile inregistrate se vor situa peste cele normale acestei perioade. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați,…

- Start in cadrul campaniei umanitare „ARMATA LUI MOS NICOLAE”, programata in luna decembrie.Elevii și personalul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” au avut, astazi, prima acțiune, in comuna Mihailești din județul Buzau. Ghetuțele celor 155 de copii din…