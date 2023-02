Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Dobre a semnat un contract cu FC Brasov. Tanarul portar isi continua astfel aventura in Liga a 2-a din Romania, dupa ce in prima parte a sezonului a evoluat pentru Ripensia Timisoara. In acest sezon, Stefan Dobre a evoluat pentru banateni in 11 partide din cele 16, toate ca titular, si a adunat…

- FC Brasov a mai parafat un transfer. Fundasul central Bradley Diallo a semnat un contract cu echipa de la poalele Tampei, pentru a intari defensiva formatiei. Fundasul de 32 de ani, crescut la juniorii lui Olympique de Marseille, a venit la FC Brasov dupa ce in ultima perioada a jucat in prima liga…

- Profesorul universitar Nicolae Bujdoiu, fost decan al Facultații de Drept din cadrul Universitații Transilvania din Brașov, s-a stins in aceasta dimineața, inconjurat de familie. Va fi inmormantat sambata, la ora 12.00. la biserica Sfinții Voievozi din orașul Regal Curtea de Argeș, in cavoul familiei.…

- Circulatia rutiera a fost oprita, duminica dimineata, pe ambele sensuri ale drumului national DN 73, intre localitatile Fundata si Dambovicioara, la limita dintre judetele Arges si Brasov, din cauza depunerilor de polei, anunta Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane…

- 5 urși din Argeș vor fi monitorizați GPS pentru a le ințelege comportamentul și prevenirea conflictelor. Fundația Conservation Carpathia desfașoara un proiect pilot de cercetare pentru imbunatațirea activitații de prevenire a conflictelor dintre urși și comunitațile din zona Carpaților Meridionali.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…

- FC Brașov a profitat de pauza competiționala și a programat o partida amicala in compania unui adversar redutabil de Liga 1. Rapid București, formație clasata pe locul al treilea in Liga 1, va veni la Brașov in acest weekend. Meciul dintre FC Brașov și Rapid va avea loc pe Stadionul Tineretului, duminica,…