- De astazi și pana pe 22 iulie, galben-negrii vor efectua un stagiu centralizat de pregatire, in județul Brașov. Stegarii vor fi cazați la Hanul Mureșenilor din Sacele, iar antrenamentele și jocurile amicale vor avea loc la Tarlungeni. Astfel, dupa infrangerile cu Farul Constanța și FC Hermannstadt,…

- În cursul acestei săptămâni s-au finalizat lucrările de modernizare a încă 3 unități locative în blocul de locuințe sociale 20A din cartierul Electroprecizia, Sacele. În perioada imediat următoare aceste locuințe vor fi predate noilor chiriași conform hotărârii comisiei de repartizare…

- Romania a avut in medie, in fiecare luna a anului pandemic 2021, un exces de morți de peste 25% comparativ cu anii precedenți, potrivit unor date publicate recent de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Situația “alarmanta” a fost atinsa in octombrie 2021, cand Romania, deși avea acces la vaccinuri…

- Chiar in aceste momente, la sediul clubului FC Brașov are loc prezentarea noului antrenor. Este vorba despre timișoreanul de 42 de ani, Dan Alexa . Urmariți mai jos conferința de prezentare a „Chirurgului”, la care ia parte și președintele de la FC Brașov, Marin Mitran. Daca apreciezi știrea, te așteptam…

- La aceasta ora, la sediul clubului FC Brașov de la Stadionul Metrom, este programata prima conferința de presa din noul sezon. Este prezent la intalnirea cu presa noul președinte al clubului, Marin Mitran. Situația de la inceputul acestui campionat este in continuare sub semnul intrebarii. Echipa nu…

- FC Brasov se pregatește pentru ultimul meci din play-out-ul Ligii a 2-a si vrea prima victorie din 2022 pe teren propriu, susține Calin Moldovan. Sambata, stegarii vor avea in fata pe Astra Giurgiu. Chiar daca pentru acest meci Calin Moldovan nu i-a bagat in cantonament pe jucatori, antrenorul vrea…

- Un microfon al Direcției Naționale Anticorupție a fost descoperit intamplator in biroul de la Ministerul Afacerilor de Interne in care iși desfașura activitatea secretarul de stat Raed Arafat. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat marti ca in urma gasirii unui microfon in biroul…