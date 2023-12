Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești s-a impus vineri seara in confruntarea cu ultima clasata in Superliga, FC Botoșani, cu scorul de 2-1 (0-0) și și-a consolidat locul de play-off, dupa 17 runde. Moldovenii raman fara victorie și cu doar 8 puncte, din 8 remize, ocupa in co

- Dan Alexa nu mai este antrenorul celor de la FC Botoșani. Tehnicianul roman și-a anunțat desparțirea de formația moldoveana, dupa eșecul rușinos suferit in Cupa Romaniei, 2-1 cu CSM Alexandria.

- Continue reading Etapa ”tare” in Superliga! FCSB, condamnata sa bata ”lanterna roșie”. Dinamo, meci infernal cu CFR Cluj! Rapid vrea 3 puncte cu Poli Iași! Analizam etapa, la PlaySport LIVE! at Info real.

- Cristiano Bergodi (58 de ani) il descrie pe kosovarul Albion Rrahmani, omul inceputului de sezon, cu 6 goluri și o pasa de gol in doar patru partide pentru giuleșteni. Tehnicianul italian a ținut sa evite insa orice comentariu vizavi de modul in care atacantul a celebrat golul doi cu CFR Cluj. Rapid…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a declarat ca a ajuns la un acord cu Hervin Ongenda (28 de ani), mijlocașul ofensiv liber de contrat dupa desparțirea de Rapid. Francezul va fi la a treia aventura la FC Botoșani și la a patra in Liga 1. El a revenit in Romania in iarna, dar nu s-a impus la…