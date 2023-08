Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Xavi Hernandez, a recunoscut marti ca internationalul francez Ousmane Dembele vrea sa plece si are o oferta de la Paris Saint-Germain cu care campioana Spaniei nu poate concura, informeaza EFE, potrivit Agerpres."Problema lui Dembele este simpla: a venit…

- Ilkay Gundogan, adus de Barcelona in aceasta vara, de la Manchester City, a suferit o leziune la adductori in victoria contra lui Real Madrid, 3-0, și a devenit indisponibil pentru o buna bucata de vreme. Catalanii l-au pierdut și pe Christensen, de asemenea accidentat. Cu destula șansa și foarte eficace,…

- Arsenal a caștigat cu Barcelona, scor 5-3, intr-un meci amical de lux disputat in Los Angeles, pe SoFi Stadium. Vicecampioana Angliei și campioana Spaniei se pregatesc in SUA pentru noul sezon, iar cele doua echipe nu s-au dat in spate de la nimic. Catalanii au deschis scorul rapid, in minutul 7, prin…

- Cu patru etape inainte de finalul sezonului, FC Barcelona a cucerit un nou titlu de campioana a Spaniei, dupa ce s-a impus pe terenul rivalei locale, Espanyol, cu scorul de 4-2. Catalanii au castigat prin golurile marcate de Robert Lewandowski (dubla), Alejandro Balde si Jules Kounde. Pentru Espanyol…

- Barcelona a devenit matematic noua campioana a Spaniei dupa victoria cu 4-2 de pe terenul celor de la Espanyol. La finalul partidei, jucatorii lui Xavi s-au prins intr-o mare hora a bucuriei, iar acest lucru i-a iritat vizibil pe fanii rivali. This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading…

Bogdan Dumitrache arbitreaza meciul Dinamo - Steaua, care are loc luni, de la ora 20.30, in etapa a noua din play-off-ul Ligii a II-a, potrivit news.ro.Dumitrache va fi ajutat de Ionut Neacsu si Cristian Ilinca.

