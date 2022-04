Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a fost invinsa pe teren propriu de Eintracht Frankfurt, scor 3-2 (1-1 in tur), și parasește Europa League in faza sferturilor de finala. Catalanii au fost umiliți și in tribune, acolo unde aproximativ 30.000 de fani germani au fost prezenți, facand-o pe Barcelona sa se simta ca in deplasare…

- Vicepresedinta pentru relatii institutionale a clubului FC Barcelona, Maria Elena Fort, a dat asigurari ca gruparea azulgrana "nu a vandut direct" bilete celor 25.000 de suporteri ai echipei germane Eintracht Frankfurt care au asistat la meciul de pe Camp Nou, contand pentru returul sferturilor de finala…

- Aproximativ 30.000 de fani ai lui Eintracht Frankfurt au facut deplasarea la Barcelona, pentru returul sfertului de finala din Europa League. In tur, Eintracht și Barcelona au remizat, scor 1-1RB Leipzig, prima semifinalista din Europa League. Celelalte meciuri sunt live AICI! Eintracht Frankfurt are…

- Dusan Uhrin jr. (54 de ani), antrenorul lui Dinamo, a ales sa iși așeze echipa intr-un sistem 3-5-2 pentru partida cu Sepsi OSK, din a doua etapa a play-out-ului. Dusan Uhrin revine la formula cu care a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare in 2021. Antrenorul ceh a pregatit-o pe Dinamo in play-out-ul…

- Galatasaray și Barcelona se infrunta joi, de la 19:45, in returul „optimilor” Europa League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. In tur, meciul s-a incheiat la egalitate, 0-0Programul + rezultatele din „optimile” Europa League Romanii Alexandru Cicaldau (24 de ani, mijlocaș central)…

- Horațiu Feșnic a greșit flagrant in prima repriza a disputei din Banie dintre FCU Craiova și Rapid, refuzand un penalty clar oltenilor. In minutul 42, rapidistul Matias Acuna s-a dus cu crampoanele pe glezna lui Claudiu Balan, toata lumea a vazut penalty, doar Feșnic nu. „Penalty clar”, au concluzionat,…