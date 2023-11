Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a renunțat la fundașul stanga argentinian Facundo Rizzi (26 ani), antrenorul echipei Campionii FC Argeș, Eugen Neagoe, a convins conducerea sa ii fie adus un aparator central, dar care poate juca și din postura de aparator dreapta. Nou-venitul, Esteban Orozco Fernandez (25 ani), nascut in Zaragoza,…

- "Confirmam faptul ca autoritațile ucrainene ne-au informat cu privire la decesul unui cetațean roman in Ucraina", au anunțat sursele. Potrivit acestora, Ministerul de Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Cernauți, a acordat asistența consulara specifica in cazurile de repatriere a trupurilor…

- Sute de ucraineni stabiliți in Israel vor fi aduși in Romania! Printre aceștia este vorba și de zeci de copii. Romania a decis sa acționeze intr-un spirit de solidaritate internaționala, oferind sprijin cetațenilor ucraineni nevoiți sa fuga din nou din calea razboiului.

- Narcis Coman are 76 de ani și a fost primul portar desemnat „Cel mai bun fotbalist roman”. A jucat 15 ani in prima liga din Romania in peste 200 de meciuri și iși amintește amuzant episoade inedite din cariere sa de profesionistNarcis Coman a inceput fotbalul la Giurgiu. A fost coleg la juniori cu Ovidiu…

- In urma cu puțin timp, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț important! Specialiștii au emis, miercuri, un avertisment de vreme extrema ce vizeaza 11 județe din țara noastra. Romania intra rapid sub cod galben de ploi. Care sunt zonele vizate de anunțul meteorologilor.

- Echipa Dinamo s-a calificat in grupele Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 2-1, echipa Metaloglobus, in play-off-ul competitiei.Pentru Dinamo a marcat Bani, in minutele 78 si 90+4, iar pentru Metaloglobus a punctat Zakir (51), conform News.ro. In grupe s-au mai calificat,…

- Chindia Targoviște a “spart” gheața in campionat! Astazi, pe stadionul “Orașenesc” din Mioveni, in etapa a 4-a, dambovițenii și-au aratat colții din plin și au invins cu 2-0 pe FC Argeș. In disputa cu piteștenii, Chindia a deschis scorul prin mijlocașul Andrei Șerban, care a reușit un gol fabulos in…

- Chindia Targoviște joaca in deplasare cu FC Argeș , o adversara directa la promovare, o echipa care, la randul ei, la fel ca echipa din Targoviște a retrogradat din SuperLiga Romaniei in sezonul trecut. Cele doua se vor duela pe terenul de la Mioveni, astazi, ora 11:00, este un meci special, pentru…