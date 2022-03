Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș joaca acasa cu FCSB, de la ora 19:00, in etapa #2 din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din play-off AICI! FC Argeș - FCSB, live de la ora 19:00 Click AICI pentru statistici! FC Argeș - FCSB, echipe probabile:…

- FC Arges a invins-o, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in ultimul meci din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat al Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ganea, in minutul 16. FC Arges ocupa locul sapte, la un punct diferenta de echipa de pe locul 6, FC Botosani.…

- Formatia Chindia Targoviste a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, informeaza News.ro. Golurile au fost marcate de M. Dulca ’21 pentru gazde si Isfan ’64.Chindia Targoviste: Moldovan – Butean, Pitian,…

- FC Arges a invins-o, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 pe Dinamo, in etapa a 22-a, prima a anului din Liga 1. Dinamo a inceput tare, iar in minutul 25 Patriche a marcat cu un lob peste Greab, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Gazdele au replicat in minutul 43, cand Palic a șutat…

- FC Argeș - Dinamo e primul meci al Ligii 1 din 2022. Duelul din runda #22 e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 20:00 și in direct la TV pe Look+, Telekom 1 și Digi 1 Programul rundei #22 din Liga 1 FC Argeș - Dinamo » liveTEXT de la 20:00 Live + Statistici FC Argeș - Dinamo » Echipele probabile FC Argeș:…