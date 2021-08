Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - FC Argeș 0-2 | Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, mai așteapta intariri. Toate detaliile despre Dinamo - FC Argeș, AICI! „Am stat bine in teren, iar cand am avut ocazia am marcat. I-aș da nota 10 lui Tanase! A avut doua execuții extraordinare. A facut un meci foarte bun și tactic, a…

- FC Argeș a obtinut prima victorie în actuala editia a Ligii I, duminica, în deplasare, împotriva echipei Sepsi Sfântu Gheorghe. În etapa a cincea, echipa lui Mihai Ianovschi s-a impus cu 2-0.Golurile au fost marcate de Cristi Dumitru ('36) și Turda ('62)…

- FC Argeș joaca acasa cu UTA Arad, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul etapei #2 din Liga 1 FC Argeș - UTA Arad, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Argeș - UTA Arad, echipe probabile: FC ARGEȘ: 12. Greab…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges, intr-un meci din prima etapa a Ligii 1, editia 2021/2022, informeaza News.ro. Golul a fost marcat de Ivan, in minutul 55. Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa,…

- Universitatea Craiova a câștigat, scor 1-0, partida de pe teren propriu din prima etapa a Ligii 1 contra lui FC Argeș.Andrei Ivan ('55) a marcat cu capul unicul gol al întâlnirii. Au evoluat echipele:Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa,…

- Formatia FC Arges a remizat, joi, scor 2-2, cu echipa FC Kisvarda, intr-un meci amical disputat in Austria, potrivit news.ro. Golurile pitestenilor au fost marcate de Denis Dumitrascu ’14 si Honciu ‘82. Pentru Kisvarda au inscris Nagy ’44 si Claudiu Bumba ‘53. FC Arges a inceput…

- Circula informația potrivit careia Dinamo nu putea sa aduca jucatori contra cost, o sancțiune care nu o afecta deloc in realitate. Pedeapsa de la FIFA e mai grava: „cainii” nu au nici dreptul sa legitimeze fotbaliști liberi! Uhrin va reveni la București, dar nu știe daca o sa continue. Procesele cu…

- Dinamo se pregatește de noul sezon, dar fanii din DDB, cei care au rezolvat problema datoriilor și au ajutat la obținerea licenței pentru Liga 1, au noi probleme din cauza lui Pablo Cortacero. Finanțatorul iberic, disparut de la echipa, nu a renunțat la ideea revenirii ca șef in Ștefan cel Mare, s-a…