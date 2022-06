FBI: Fraudele care au loc pe LinkedIn sunt periculoase pentru platformă şi pentru utilizatori ”Este o amenintare semnificativa. Acest tip de activitate frauduloasa este semnificativa si exista multe victime potentiale si exista multe victime trecute si actuale”, a spus Ragan intr-un interviu exclusiv. Schema functioneaza astfel: un fraudator care se prezinta ca un profesionist creeaza un profil fals si se adreseaza unui utilizator LinkedIn. Escrocul incepe cu mici discutii despre mesajele LinkedIn si, in cele din urma, se ofera sa ajute victima sa castige bani printr-o investitie cripto. Victimele intervievate de CNBC spun ca, deoarece LinkedIn este o platforma de incredere pentru retele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

