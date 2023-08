Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile judiciare din Statele Unite ale Americii cer extradarea unui tanar din Cluj, suspect ca ar face parte dintr-un grup de infractori cibernetici care ar fi atacat bazele de date ale unor importante companii din Florida, transmite ziare.com.

- Un hacker din Cluj este anchetat de FBI! Instanța Curții de Apel Cluj a decis extradarea unui clujean acuzat de frauda informatica prin ransomware, in Statele Unite. Potrivit Biroului Federal de Investigații, clujeanul ar fi participat la la o conspiratie de frauda prin sisteme informatice.Barbatul…

- Mohamad Bazzi, un libanez finanțator al gruparii Hezbollah, a fost extradat in SUA dupa ce Curtea de Apel București a reținut ca „nu poate decat sa constate” ca omul de afaceri este cercetat ca „finanțator principal al organziației Hezbollah”. Bazzi s-a opus cererii de extradare din Romania și a incercat…

- Otilia Argentina Negrila, directoarea de operațiuni a unei banci din Brasov, a adus un prejudiciu de peste 7 milioane de euro pentru aproape 200 de clienți. Directoarea de banca a fost arestata inițial in 2010, dar numai dupa un an, in 2011, a fost eliberata. 8 ani mai tarziu a ajuns din nou in fața…

- FBI va acorda sprijin DNA prin intermediul unor programe de pregatire profesionala privind utilizarea tehnicilor si metodelor speciale de investigatii, anunta Directia Nationala Anticoruptie in urma intalnirii sefului DNA cu atasatul legal al FBI din cadrul Ambasadei SUA la Bucuresti, scrie News.ro.…

- Procurorii DNA vor fi pregatiti de FBI in tehnici si metode speciale de investigatii. Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Voineag, a avut o intrevedere, la sediul institutiei, cu Monika A. Wasiewicz, atasatul legal al Biroului Federal de Investigatii (FBI) din cadrul Ambasadei…

- O unitate de investigare a criminalitații transfrontaliere ar urma sa aiba sediul la București. Aceasta va reuni polițiștii din Inspectoratul General al Poliției Romane, polițiștii din Inspectoratul General al Poliției de Frontiera dar și polițiștii veniți special din Statele Unite ale Americii. Scopul…