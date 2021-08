Dupa colaborari de success atat cu artiști romani, cat și straini, Faydee revine cu un nou single solo. “Zamaan” are un vibe oriental dat atat de interpretarea artistului, cat și de combinația de versuri in limba engleza și araba. Faydee este un cantareț și compozitor australian, cu origini libaneze care s-a facut remarcat prin intermediul pieselor lansate de-a lungul anilor. In 2013, artistul a reușit sa devina cunoscut international datorita singe-ului “Can’t Let Go”, urmat apoi in 2014 de “(Habibi) I Need Your Love”, piesa ce a ajuns pe locul #66 in Billboard Hot 100 și a fost premiata cu discul…