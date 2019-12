Fausta, cel mai vârstnic exemplar de rinocer negru din lume, a murit în Tanzania la 57 de ani Fausta, o femela de rinocer negru, considerata cel mai varstnic exemplar din lume din aceasta specie, a murit in Tanzania la 57 de ani, au anuntat sambata autoritatile din aria protejata Ngorongoro, informeaza AFP. Fausta a murit din cauze naturale pe 27 decembrie intr-un sanctuar pentru animale salbatice, dupa ce a trait cea mai mare parte a vietii sale in totala libertate, au precizat intr-un comunicat de presa administratorii acestei rezervatii naturale a biosferei, care se afla in nordul Tanzaniei. Arhivele arata ca "Fausta a trait mai mult decat oricare alt rinocer din lume si ca supravietuit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

