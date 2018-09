Stiri pe aceeasi tema

- „Dincolo de optiunile sau opiniile mele personale am discutat, astazi, cu colegii din BPJ (Biroului permanent Judetean - n.r.) pentru a stabili un punct de vedere comun in ceea ce priveste situatia interna din PSD. Le-am cerut sa fie deschisi si sinceri. La randul lor, acestia au discutat in aceasta…

- Organizatia judeteana a PSD Iasi il sprijina in continuare pe liderul partidului, Liviu Dragnea. Asta declara liderul PSD Iasi, Maricel Popa. Intr-o perioada in care numarul contestatarilor lui Dragnea a crescut considerabil la nivel national, Iasul, prin vocea presedintelui Maricel Popa, transmite…

- Astfel, la eveniment a participat intreg colectivul de inspectori ai ISJ Iasi condusi de catre inspectorul scolar general Genoveva Farcas, primarul Iasului, Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu, dar si prefectul Marian Serbescu si vicepresedintele Consiliului Judetean, Romeo Olteanu. Alaturi…

- Conducerea partidului, prin vocea liderului consilierilor judeteni, Alin Aivanoaei, propune ca dezbaterea sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil iar la eveniment sa fie invitati reprezentanti ai institutiilor locale, experti din domeniu, societatea civila si mediul de afaceri. „Discutam despre principalul…

- Potrivit unor surse participante la intalnire, solicitarea vine in contextul in care s-a pus problema organizarii de alegeri in toate structurile locale de conducere din teritoriu, nu doar pentru sefia filialei. La functia de presedinte al organizatiei judetene va candida actualul lider interimar Maricel…

- Recenta scrisoare deschisa a doamnei Ecaterina Andronescu, adresata membrilor PSD, ar putea declanșa un proces indelung așteptat – și, ar spune unii, mult intarziat – de clarificari in interiorul partidului. Cel mai probabil, evenimentele de la centru vor genera replici in teritoriu sau, daca exista…

- Presedintele organizatiei judetene Iasi a Partidului Social Democrat (PSD), Maricel Popa, exclude posibilitatea reintoarcerii in PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica. El a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca sansele lui Chirica de a reveni in PSD sunt "zero". "La ora actuala,…

- Aproape 250 de biciclisti amatori vor pleca, marti, din Bucuresti, Timisoara, Iasi si Drobeta Turnu Severin pana la Alba Iulia, intr-un mars dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, potrivit unui comunicat...