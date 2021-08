Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae David, un pensionar in varsta de 81 de ani, a plecat sambata de acasa, in jurul orei 19, și nu a mai revenit, motiv pentru care familia sa a anunțat poliția. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza acum verificari pentru a-l gasi pe batranul disparut din Timișoara. Barbatul…

- Un baiat de doar 14 ani din localitatea Sanpetru Mare este de negasit de mai multe ore. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au inceput verificarile pentru a-l gasi. Azi, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția, in jurul orei 12, a lui Onisim-Natanael Dragomir, care…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani, disparuta din comuna Giroc. In data de 6 iulie, Dragomir Iulia a plecat de la domiciliul sau, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.55 m,43 kg, par șaten. Imbracaminte: pantaloni scurți…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a gasi un adolescent in varsta de 17 ani, disparut din Recaș. In data de 22 iunie, Mihai-Cosmin Szabo a plecat voluntar din centrul de copii aflat in orașul Recaș, iar pana in prezent nu a mai revenit. Baiatul are inalțimea de 1.65…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 12 ani, care a disparut de acasa. Florentina Lacramioara Graure a fost vazuta ultima data joi, 10 iunie, in jurul orei 18, cand a plecat de la domiciliul sau din localitatea…

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au reținut, pentru 24 de ore, trei dintre cei cinci minori, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie calificata. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere si Arestare Preventiva Timiș. Azi-noapte…