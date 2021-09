Fast food-ul „mănîncă” creierul. Noi cercetări Analiza datelor a aratat ca, cu cit mai saraca este dieta și cu cit mai puțina mișcare face o persoana, cu atit mai mare este riscul de a dezvolta demența sau alte semne de disfuncție cognitiva. Despre pericolele fast-food-ului au fost scrise mii de articole și studii. Cu toate acestea, se pare ca hamburgerii, cartofii prajiți și pizza ar putea dauna și creierului. Cercetatorii au stabilit o le Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

