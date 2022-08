Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Banatean Timișoara va invita marți, 23 august, de la ora 13, la vernisajul expoziției FAST DIN REGAT - Costume tradiționale din zona Munteniei, aflata la cea de-a zecea expoziție in cadrul proiectului Colecții și colecționari din Romania.

- La inceputul anului viitor, programul „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii” va include cea mai importanta retrospectiva Victor Brauner din Europa de Est. Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi și obiecte reprezentative pentru intreg parcursul carierei artistului atat din perioada romaneasca,…

- Expoziția organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in parteneriat cu Muzeul Național de Arta Timișoara transpune pe simeze fenomenul nostalgiei revizitat printr-o analiza critica a prezentului.

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- ■ expozitie inedita despre viciile, tabieturile si pasiunile protipendadei romanesti fost vernisata recent, la Muzeul de Istorie si Etnografie Targu Neamt ■ Expozitia intitulata „Vicii, tabieturi si mici pasiuni nevinovate intre secolele XVIII-XX“ este gazduita de Muzeul de Istorie si Etnografie Targu…

- Teatrul timișorean „Basca” a pregatit o noua premiera, spectacolul „Animal Crossing”, pusa in scena pe un text scris de Victor Dragoș și Andrei Ursu, care va avea loc in curtea garnizoanei Timișoara, vineri, 27 mai, de la ora 16:00, in cadrul festivalului euroregional TESZT organizat de teatrul maghiar…

- Centrul Oftalmologic „Profesor Dr.Munteanu” din Timișoara a aniversat anul acesta 30 de ani de activitate, ocazie cu care a ales sa marcheze acest moment printr-un eveniment plin de rafinament, unic in vestul țarii. Cu acest prilej, invitații au avut ocazia de a se familiariza cu cele mai noi colecții…