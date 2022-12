Ingrediente1 kg de fasole fiartaciolan afumat fara osuleio ceapao lingura de bulionputin cimbruo foaie de dafinsarepiperMod de preparareCiolanul se taie in bucați și se prajește in ulei incins. Ceapa se taie marunt și se calește. Se adauga peste ea și puțin bulion. Se amesteca și se pune fasolea fiarta, puțin cimbru, o foaie de dafin și o cana din supa in care a fiert fasolea.Se adauga sare și piper dupa gust și se lasa sa fiarba 35-40 de minute. Bucațelele de ciolan se servesc cu fasole.Este o mancare rapida și buna.