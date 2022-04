Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a efectuat in aceasta dimineața lovituri asupra Fasiei Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul miscarii islamiste Hamas, dupa un tir de racheta tras dinspre acest teritoriu spre Israel, au indicat martori si surse de securitate, informeaza AFP.Atacul israelian, al doilea in…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, intr-o conversatie la telefon cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, impotriva amenintarilor care, in opinia sa, ameninta statutul Moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, noteaza AFP. De vineri, fortele de securitate israeliene au ranit peste 170 de persoane,…

- Haos pe strazile din Ierusalim! Peste 150 de palestinieni au fost raniti vineri in confruntari cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor in Orasul Sfant. La inceputul zilei de vineri, martorii au relatat ca palestinienii au aruncat cu pietre și ca poliția israeliana a tras cu gloanțe de cauciuc…

- Statele Unite s-au declarat „profund ingrijorate de violenta de la Ierusalim”, dupa ce peste 150 de palestinieni au fost raniti vineri in confruntari cu politia israeliana pe Esplanada Moscheilor in Orasul Sfant, scrie AFP. „Indemnam toate partile la retinere, sa evite provocarea prin cuvinte sau acte…

Ciocniri au avut loc intre demonstrantii palestinieni si politia israeliana pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, vineri dimineata, au declarat martorii si salvatorii, potrivit news.ro.