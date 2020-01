Stiri pe aceeasi tema

Un fond de investiții cofondat de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a preluat 35% din lanțul românesc de cafenele 5 To Go. Reprezentanții companiei spun ca modelul de business ramâne neschimbat, compania care a fondat 5 to go, alaturi de Radu Savopol și de Lucian Badila, fiind în…

Rețeaua MedLife a anunțat o noua achiziție, preluand unul dintre cele mai moderne centre oncologice din Romania, respectiv Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic (Oncocard) din Brașov, un business anul trecut de aproape 9 milioane euro și 150 de angajați.

​O platforma online prin care lumea vinde și cumpara haine second-hand a primit joi o finanțare de capital de risc de 128 de milioane de euro, devenind astfel cel mai recent „unicorn" european, adica un startup cu o valoare de cel puțin 1 miliard de dolari.

Fondul de investitii PPF Group, controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, miliardarul Petr Kellner, care a preluat recent proprietarul Pro TV, si grupul de telecomunicatii si media United Group, fondat de sarbul Dragan Solak si al carui pachet majoritar de actiuni a fost preluat in urma…

​O firma IT româneasca a fost desemnata, joi seara, Startup-ul Anului 2019 în Europea Centrala și de Est, la competiția Central European Startup Awards (CESA), organizata anul acesta la București.

Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday, va aduce o creștere cu 20% a achizițiilor realizate online potrivit estimarilor magazinelor parte din ARMO. Pe lânga produsele tradiționale electronice și electrocasnice, anul acesta vor crește mult produsele de mobilier și decorațiuni,…

Comisia Europeana analizeaza posibilitatea de a adopta masuri si de a efectua teste de rezistenta pentru a forta companiile sa elaboreze planuri de contracarare a riscurilor climatice, anunta Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Euro, Dialog Social si Stabilitate Financiara.

​CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, care a declarat recent ca rețeaua de socializare pe care o conduce nu se va implica niciodata în proiectul Libra al Facebook, a investit într-un startup de criptomonede.