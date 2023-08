Farul, revenire spectaculoasă cu Urartu, în Conference League. Urmează Flora Tallinn Farul Constanta a invins joi, in deplasare, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, in mansa secunda a turului doi preliminar din Conference League. In tur, campioana Romaniei s-a impus cu același scor, 3-2. Farul a facut o prima repriza foarte slaba și a fost condusa cu 1-0, prin golul marcat de Nana Antwi, din minutul 11. Armenii au inceput tare și repriza secunda, iar in minutul 47 Leon Sabua a dus scorul la 2-0. Farul a revenit insa, spectaculos. Dupa un corner executat de Alibec si deviat de un fundas de la Urartu, Nedelcu a redus din diferența, in minutul 53. Patru minute mai tarziu, Alibec… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

