- Nou promovata Politehnica Iasi a produs surpriza astazi, 30 iulie 2023, in etapa a treia a Superligii, si a castigat la Ovidiu, pe terenul campioanei Romaniei, Farul Constanta, scor 3 1.Esecul, care a pus capat unei perioade de invicibilitate a Farului pe teren propriu de sase luni, l a suparat tare…

- Politehnica Iasi a invins-o pe campioana Farul Constanta cu scorul de 3-1 (2-1), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. CITESTE SI Superliga: Poli Iasi a produs surpriza, invingand campioana Farul, la Ovidiu, cu 3-1 20:45 21 David…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut astazi, 30 iulie 2023, meciul din etapa a treia a Superligii, editia 2023 2024, intalnind pe teren propriu Politehnica Iasi, echipa nou promovata si aflata pe ultimul loc in clasament inaintea confruntarii de la Ovidiu, fara niciun punct dupa doua etape.De…

- Condusa de doua ori de Urartu, cu 1 0 si 2 1, Farul a avut puterea sa revina, marcand golurile 2 si 3 in prelungirile reprizelor, intr o atmosfera incendiara.Farul Constanta, campioana Romaniei, a inregistrat o noua victorie pe teren propriu, 3 2 cu FC Urartu, campioana Armeniei, in prima mansa a turului…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine marti, 18 iulie, mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, in deplasare cu Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Partida se joaca la Tiraspol, de la ora 20.00.In tur, la Ovidiu, Farul s a impus cu 1 0.Clubul constantean a transmis…

- Farul Constanta a invins cu 3 2 FCSB la Ovidiu, dupa ce a revenit de la 0 2, si a devenit campioana Romaniei, declansand fiesta pe litoral.La final, suporterii "marinarilorldquo; au patruns pe teren si s au bucurat alaturi de faristi.A fost o seara magica pe litoral, intreaga suflarea farista implinindu…

- Farul Constanta a castigat titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FCSB cu scorul de 3-2 (0-2), duminica seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Superligii.

- Confruntarea Farul FCSB se joaca duminica, 21 mai de la ora 21.00, la Ovidiu. Din turneul play off al Superligii, editia 2022 2023, mai sunt de jucat doua etape, iar Farul Constanta, echipa de pe locul intai in ierarhie, vrea sa rezolve ecuatia titlului in runda urmatoare, a noua, in care intalneste…