Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul a invins cu 3 2 la Constanta Fotbal Comuna Recea in etapa a 19 a a Ligii a 2 a. Aflati in zona de play off, "marinarii" mai au de jucat un meci din sezonul regulat. Partida cu U Craiova 1948 e ultima din runda a 20 a. Fiind programata marti, 23 martie. FC Farul Constanta a invins Fotbal Comuna…

- ​Unirea Slobozia a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Rapid, în ultimul meci al etapei a XIX-a a Ligii a II-a.Au marcat: Toma '19 (p), Diarra '73 / Hlistei '54.Voicu (Rapid) a fost eliminat, în minutul 85, pentru proteste.Dupa…

- Dupa ce vineri FCU Craiova a inregistrat o infrangere in Ardeal, sambata au intrat in dreptunghiul verde și celelalte reprezentante ale Olteniei din Liga 2 . Iata rezultatele inregistrate in runda 19 și programul meciurilor ramase de jucat: Joi, 11 martie: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiesti 0-0.Vineri,…

- Doar o zi a ramas pana la urmatorul joc oficial al „gazarilor”, ce se va disputa joi, de la ora 17.00, pe terenul Concordiei Chiajna. Va fi primul dintre cele trei care au mai ramas pana la finalul sezonului regular, iar calculele pentru accederea in play-off raman extrem de complicate, in condițiile…

- FC Farul a fost nemultumita profund de arbitraj in meciul cu CSM Slatina, incheiat la egalitate. "Marinarii" mai au de jucat doua meciuri in sezonul regular, dar asteapta si trei puncte de pe urma partidei cu U Cluj. Au trecut mai mult de trei luni, iar comisiile federale nu au luat inca nicio decizie…

- FC Farul si Dunarea Calarasi au sustinut astazi primul meci pe 2021 in Liga a 2 a. FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 16 a a Ligii a 2 a prima din 2021 , intalnind in deplasare Dunarea Calarasi.Meciul s a terminat la egalitate, 1 1.Scorul a fost deschis de Farul, prin Cruceru, in…

- Primul meci pentru "marinari" in 2021 in Liga a 2 a.FC Farul Constanta sustine sambata, 20 februarie, primul meci pe 2021 in Liga a 2 a, intalnind in deplasare Dunarea Calarasi.Meciul conteaza pentru etapa a 16 a de campionat si incepe la ora 12.30.In clasament, FC Farul se afla pe locul 12, cu 20 de…

- Antrenorul formatiei de liga a II-a Farul Constanta, Ianis Zicu, considera ca jucatorii sai nu au de ce sa fie tensionati in partida cu Chindia Targoviste, din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, meci despre care a spus ca va fi unul echilibrat, chiar daca adversara evolueaza…