Farul Constanta l-a imprumutat pe Mateus Criciuma la un club din strainatate

- Mijlocașul de banda Alexandru Dobre (24 de ani) a fost cumparat definitiv de formația portugheza Famalicao, la care Dijon il cedase in prima jumatate a anului. Imprumutat de Dijon in Portugalia in ianuarie, Dobre a avut prestații apreciate la Famalicao, pentru care a inscris 3 goluri și a pasat decisiv…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si clubul englez Brighton amp; Hove Albion au ajuns la un acord privind transferul internationalului de tineret Adrian Mazilu la formatia din Premier League.Atacantul de 17 ani va ramane insa la Farul pana in luna decembrie a acestui an.Prin locul 6 ocupat in clasament…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a anunaat astazi un nou transfer, cel al fundasului stanga portughez Fabio Vianna.In varsta de 24 de ani si inalt de 1,81m, Fabio Vianna este format la Benfica Lisabona, iar in cariera a mai evoluat pentru formatiile portugheze Chaves, Braga si Coimbra, dar si in…

- Incepand de astazi, Marco Borgnino este noul jucator al formatiei Farul Constanta, campioana Romaniei.In varsta de 25 de ani, Borgnino are 1,76 m, este nascut in Argentina, la Rafaela, si evolueaza pe postul de mijlocas stanga sau ofensiv.In cariera a mai evoluat in tara natala pentru Rafaela, Estudiantes…

- Clubul german Borussia Dortmund a anuntat miercuri, intr-un comunicat publicat pe site-ul oficial, ca s-a ajuns la un acord cu gruparea spaniola Real Madrid, pentru transferul jucatorului englez Jude Bellingham. Contractul dintre cele doua cluburi nu a fost inca incheiat, dar Real Madrid este foarte…

- DORINȚA… Vasluianul Louis Munteanu vrea sa iși faca debutul la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Tanarul atacant al Farului a fost convocat pentru dubla cu Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Imprumutat de Fiorentina la Farul Constanța, vasluianul Louis Munteanu, 20 de ani, este unul…

- Eintracht Frankfurt a anuntat ca a ridicat oficial optiunea de cumparare a lui Eric Junior Dina Ebimbe, mijlocasul imprumutat de la PSG, potrivit news.ro.Imprumutat vara trecuta de la Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina Ebimbe avea o optiune de cumparare automata de 6,5 milioane de euro in cazul…

- Universitatea Craiova a anunțat desparțirea de fundașul central Bogdan Mitrea, 35 de ani. „Universitatea Craiova și fundașul central Bogdan Mitrea au hotarat, de comun acord, rezilierea contractului. Ii mulțumim lui Bogdan și ii dorim mult succes in continuare!”, au anunțat oltenii azi. OFICIAL | Mulțumim,…