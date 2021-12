Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a anuntat, joi, ca meciul cu UTA Arad, contand pentru etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, se va disputa fara spectatori, arata News.ro. “FCSB anunta ca, in urma reinterpretarii Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr.…

- Formatia Farul Constanta a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Botosani, in primul meci al etapei a XIV-a a Ligii I, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Dussaut, in minutul 24 si Adrian Petre, in minutul 88, din penalti. 0-1: Dussaut, in minutul 24, cu…

- Etapa a 14-a a Ligii 4 Timis a avut darul sa limpezeasca multe lucruri. Asadar, Buziasul a invins clar Lugojul, 4-0, intr-un meci in care oaspetii au acuzat jocul dur al gazdelor, care evolueaza acasa la Sacosu Turcesc, dar si arbitrajul. Pana la urma echipa vizitatoare a terminat meciul in 9 oameni,…

- Formatia Ripensia a invins, sambata, cu scorul de 3-1, echipa Politehnica Timisoara, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii 2, potrivit news.ro. Au marcat Piftor ‘3 (penalti), Macritchii ’73 si Golda ‘90+4 pentru invingatori, respectiv Benzar ’39 (penalti) pentru Politehnica. Citește…

- In sapte meciuri, echipa de pe litoral a strans 12 puncte, avand patru victorii si trei infrangeri. In etapa a saptea a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, Gloria Albesti a intalnit pe teren propriu Recolta Gheorghe Doja, iar partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, care, in urma acestui succes,…

- Nu cred ca mai exista vreo țara in care doua echipe din același oraș sa poarte (cam) același nume și sa se bata pentru aceeași istorie și același palmares. In Romania avem… Craiovele, Timișoarele și Stelele. Orgolii mari, fotbal marunt. Duminica, 3 octombrie, au fost programate trei intalniri din runda…

- Imagineaza-ți ca intri pe casapariurilor.ro, site, aplicație, ce vrei tu. Alegi un joc din cazinou – sa zicem 40 Super Hot – și dupa cateva spin-uri ți se face viața roz. Incepi sa nu știi ce sa faci cu banii. Cu cei 756.000 de lei care ți-au piuit și ți-au straclucit in culorile curcubeului. Așa e…

- Farul Constanta a surclasat-o pe Academica Clinceni cu scorul de 5-0 (2-0), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Atacantul spaniol Jefte Betancor a reusit un hat-trick (6, 45, 56), inlocuitorul sau, Adrian Petre (82), a marcat al patrulea gol al echipei…