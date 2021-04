Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a vorbit in direct la Showbiz Report despre problemele cu care s-a confruntat in vacanța din Egipt, dar mai ales despre relația pe care o are acum cu Marius Elisei. Potrivit vedetei, fostul ei soț nu le-a insoțit in vacanța pe ea și fiica lor, insa s-a oferit sa le duca de la aeroport, dar…

- O zi relaxanta la plaja s-a transformat intr-un coșmar pentru Oana Roman. Vedeta se afla in ultima zi de vacanța in Egipt, unde a petrecut momente de neuitat alaturi de fiica ei și de Vica Blochina, dar experiența s-a incheiat cu un accident dureros și sangeros. In urma incidentului, fosta prezentatoare…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat recent, iar cel care pare dispus sa-și refaca viața este fostul soț al vedetei, care are deja o noua iubita. Oana este convinsa ca Marius Elisei are o relație, din cauza careia ii evita compania in ultima vreme. Aceasta a facut primele declarații despre acest…

- Oana Roman a luat atitudine și „a dat de pamant” cu rautacioșii care au spus ca mama ei și-ar trai ultimii ani din viața intr-un azil. Fiica lui Petre Roman a spus adevarul, marturisind ca Mioara Roman se afla, de fapt, intr-un centru de lux. Iata cum i-a pus vedeta de la Antena Stars la punct pe mincinoși!

- De cateva zile, Oana Roman se afla alaturi de fiica ei intr-un resort de lux din Egipt. Vedeta este atat de mulțumita de destinația aleasa incat le-a aratat tuturor priveliștile de care se bucura zi de zi. Fiica lui Petre Roman are parte de momente de neuitat alaturi de Isabela, care pare la fel de…

- Da, desparțirea doare, dar nu și pentru Marius Elisei! Ce face inca soțul Oanei Roman, in timp ce vedeta de la Antena Stars a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de fiica sa, in Egipt? A surprins pe toata lumea!

- Daca anul 2020 nu s-a terminat tocmai bine pentru Oana Roman, care a fost nevoita sa anunțe separarea de Marius Elisei, iata ca 2021 a inceput cu dreptul pentru vedeta, iar dupa ce a semnat cu Antena Stars pentru emisiunea ”Mamici de pitici, cu lipici”, aceasta a decis sa plece in vacanța! Ea nu va…

- Oana Roman s-a confruntat cu probleme serioase din cauza hackerilor! Este de necrezut ce a aparut pe contul vedetei! Fiica lui Petre Roman a rabufnit pe rețelele de socializare! Mesajul postat de blondina!