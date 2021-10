Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Romania impresioneaza nu doar prin arhitectura sa, ci și prin faptul ca nu se mai oprește din dezvoltare. Mai nou, iși face propria companie aeriana! Despre ce oraș este vorba, sigur nu te-ai fi gandit la el. Se afla in nord-vestul țarii. Un oraș din Romania uimește Europa Un oraș din Romania…

- Fundașul central francez Joris Gnagnon, 24 de ani, are de multa vreme peste 100 de kilograme la o inalțime de numai 1,82 m. In cinci ani in Romania, doi la Dinamo (2015-2017), trei la FCSB (2017-2020), Harlem Gnohere a avut mereu probleme cu greutatea. Atacantul francez (acum la Mouscron), 1,83 m,…

- Most of the newly confirmed COVID-19 cases in Romania since the previous reporting were recorded in Bucharest City - 56 and the counties of Cluj - 50, Ilfov - 33, and Constanta - 23, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Monday. The counties of Harghita, Covasna, Mehedinti and Mures…

- In cursul dimineții de astazi, 19 august 2021, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.379. In intervalul 18.08.2021 (10:00) – 19.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 14 decese ( 9 barbați și 5 femei), ale unor pacienți…

- Falsi fermieri din Sicilia au fraudat fonduri europene de 850.000 de euro prin programul Tomata din Romania, se arata in raportul OLAF pe anul trecut. E vorba de 5 firme din Mehedinti ale unor cetateni italieni care pretindeau ca dezvolta culturi de rosii si au beneficiat de fonduri europene…

- Microterasele, un trend care face furori in strainatate de ani de zile, prinde acum teren și in Romania. Patru-cinci masute, asezate boem langa un zid, unde sa ne bem cafeaua, sunt tot mai des intalnite mai ales in orașele cochete din Ardeal. Sibienii sunt convinși ca așa vor reuși sa atraga tot mai…

- Institutul Național de Statistica a transmis ca in primele șase luni ale acestui an, județul Suceava a fost vizitat de nu mai puțin de 158.247 de turiști, ceea ce il claseaza pe primele locuri la nivel național. Din totalul numarului de turiști, 155.860 au fost persoane din Romania și 2.387 au fost…

- UNDE SCADE POPULAȚIA CEL MAI MULT (2050 fața de 2020):Teleorman: -40%Braila: - 35%Mehedinți: -35%Tulcea: -35%Olt: -35%SINGURELE JUDEȚE OCOLITE DE FENOMEN:Iași (scadere foarte mica)Ilfov (+45%)Și Capitala va inregistra, de asemenea, o scadere majora. Populația va scadea cu 20% pana in 2050, potrivit…