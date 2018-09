Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la futsal, Informatica Timisoara, mai un singur hop de trecut pentru a ajunge in grupele principale din Futsal UEFA Champions League. Dupa o victorie clara cu scorul de 9-2 in primul meci al grupei preliminare H in fața campioanei Turciei, Osmanlispor, Informatica Timișoara va juca…

- Tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor a avut loc, joi, 30 august, la Monte Carlo, iar cele mai interesante grupe sunt A, B si C, cu Barcelona si PSG nimerind in adevarate grupe ale mortii.

- Cea mai buna echipa de futsal din Romania, Informatica Timisoara, va debuta astazi in turul preliminar al Ligii Campionilor. Cele trei partide din Grupa H se disputa la Timisoara, in Sala Constantin Jude, urmand ca invingatoarea sa se califice in grupele principale ale competitiei. The post Informatica…

- Batalia decisiva pentru un loc in grupele Ligii Campionilor se da si in aceasta seara cu alte 3 meciuri din mansa secunda a play-off-ului. Capul de afis al zilei este partida PAOK - Benfica, ce se va disputa la Salonic pe stadionul "Toumba".

- Formația pregatita de Robert Lupu nu a dezarmat dupa pierderea ”garniturii sarbești”. Informatica Timișoara s-a intarit cu jucatori de peste granița opusa pentru noul sezon, unul cu participare in preliminariile Ligii Campionilor. Doi ucraineni, un brazilian și doi romani reprezinta deocamdata achizițiile…

- Campioana Romaniei la futsal Informatica Timisoara s-a aflat joi, 5 iulie, in urne la tragerea la sorți a Ligii Campionilor. Informatica va fi in grupa H a rundei preliminare. The post Primii adversari europeni pentru Informatica appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Campioana și deținatoarea Cupei Romaniei, dar si a Supercupei la futsal, Informatica Timișoara, va juca, in premiera, in UEFA Futsal Champions League, cea mai tare competiție intercluburi din lume. Gruparea banațeana a primit de la UEFA o veste foarte buna: forul european a fost de acord ca Informatica…

- Antrenorul echipei de handbal feminin SCM Craiova, Bogdan Burcea, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a partidelor din turul preliminar al Ligii Campionilor, ca formatia sa trebuie sa se pregateasca foarte bine pentru a reusi calificarea in premiera in grupele acestei competitii. "Scoala sarbeasca…