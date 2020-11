Fără precedent: Moment de reculegere pe întreaga planetă, în memoria lui Maradona Toate stadioanele de fotbal pe care vor avea loc partide in acest week-end ar putea ține un moment de reculegere, in memoria lui Maradona. Solicitarea a fost transmisa vineri de FIFA celor 211 federatii membre. Conform cererii, la toate meciurile din weekend ar urma sa fie tinut un minut de reculegere in memoria fostului mare fotbalist argentinian Diego Maradona, transmite EFE, citat de Agerpres. Forul fotbalistic mondial vrea astfel sa-si arate consideratia fata de Maradona, care a decedat miercuri, din cauza unui stop cardiac, la varsta de 60 de ani. FIFA doreste ca fostul mijlocas sa fie omagiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

