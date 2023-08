Fără precedent! Giganţii Internetului trebuie să respecte începând de azi regulile UE Gigantii Internetului au – incepand de vineri – in Uniunea Europeana (UE) obligatii consolidate in lupta impotriva continuturilor ilegale si de a fi mai transparenti si risca altfel amenzi uriase, in virtutea unei noi legislatii fara echivalent in lume – Digital Services Act (DSA), relateaza AFP. DSA se aplica de-acum celor mai mari 19 retele de socializare, piete de bunuri si motoare de cautare, intre care Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X (fosta Twitter) sau TikTok. Aceste intreprinderi – care au fiecare peste 45 de milioane de utilizatori activi in UE – au noi obligatii de combatere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

