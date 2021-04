Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din autonomia gagauza au trimis inapoi la Chisinau o parte din lotul de vaccin AstraZeneca. Informațiile au fost confirmate pentru postul nostru de televiziune de de Ivan Hasta, directorul Centrului de Sanatate Publica al municipiului Comrat.

- Potrivit edilului, cat se vor afla acasa copiii, se va face tot posibilul pentru imunizarea profesorilor, cadrelor didactice și a personalului non-didactic implicat in procesul educațional. Astazi, la nivel de municipiu sunt circa 15 mii de cadre didactice, relateaza realitateadinmoldova.net .In cadrul…

- Timișoara iese din carantina deși rata de infectare a crescut #Covid Timișoara. Foto: Arhiva. Cel de-al doilea județ cu rata de incidenta apropiata de șase cazuri la mia de locuitori este Timișul, iar autoritatile au anunțat ca municipiul Timișoara și localitațile limitrofe, Dumbravița,…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Sambata și duminica transportul public va circula conform unui program stabilit pentru zilele de odihna, cu monitorizarea stricta a regimului epidemiologic. Acest lucru inseamna ca transportul va circula la o capacitate redusa, dar nu va fi sistat definitiv, așa cum…

- CHIȘINAU 26 feb - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a decis ca in perioada 1 - 15 martie sa fie instituit regim special de activitate. Astfel, angajatorii din sectorul public, cat și din domeniul privat, vor trebui sa organizeze activitatea personalului in așa mod,…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) prevede o crestere constanta a numarului de cazuri in perioada urmatoare. Autoritațile in vedere trei scenarii, cel mai rau dintre ele anuntand o crestere cu 4% pe zi a cazurilor, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic, in 20 martie. Institutul National…

- CHIȘINAU 19 feb - Sputnik. In perioada 17 - 18 februarie, oamenii legii au verificat 755 de agenți economici, 272 de unitați de transport, toate bisericile și locurile publice și au informat cetațenii despre riscurile la care se expun in momentul in care admit nerespectarea masurilor de protecție.…