Fără număr! Bank of Ireland le-a permis clienților să retragă mai mulți bani decât aveau în cont Banca irlandeza, ”Bank of Ireland” a permis clienților sa retraga de la ATM mai multi bani decat aveau in cont. In urma cozilor uriașe create la bancomate dupa zvonul retragerii de bani fara numar, banca și-a cerut scuze. Unii clienti fara bani in cont au putut retrage pana la 10.000 de euro. Banca irlandeza Bank of Ireland și-a cerut scuze miercuri dupa ce a solutionat o problema tehnica ce le-a permis clientilor sai sa retraga sau sa transfere mai multi bani decat detineau, relateaza AFP. Aceasta problema a condus la formarea unor cozi imense in fața bancomatelor din toata țara, marti, pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

