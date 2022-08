Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) a cucerit medalie de aur și in proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene organizate la Roma! David Popovici a inotat pe culoarul 4, cel al favoritului, in finala probei de 200 de metri liber. A incheiat cursa cu timpul 1,42:97 și a cucerit medalia de aur! Sportivul…

- Medaliat cu aur la 100 metri liber, la Campionatele Europene de Inot, David Popovici anunța ce obiectiv indrazneț are in vizor. Jurnaliștii Gazetei, Roxana Fleșeru și Raed Krishan, se afla la Roma, și transmit cele mai importante știri de la Campionatele Europene. Sportivul de la CS Dinamo a scris istorie…

- David Popovici a caștigat duminica medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Sportivul roman a terminat cursa cu timpul de 47sec69/100. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- David Popovici a reușit joi dimineața al doilea timp al seriilor de calificare pentru proba de 50 de metri liber a Campionatelor Europene de juniori de la Otopeni, dupa ce a inotat in 22 de secunde si 46 de sutimi. El a fost depașit croatul Jere Hribar (22.32), relateaza news.ro. El s-a calificat astfel…

- Romania a cucerit, miercuri seara, doua noi medalii la Campionatele Europene de inot pentru juniori, competiție ce are loc la Otopeni. David Popovici (foto) a devenit campion european la 200 metri liber, iar ștafeta combinata de 4×100 metri liber, avandu-i in componența pe David Popovici, Patrick Sebastian…

- David Popovici, 17 ani, isi mentine hegemonia europeana in proba de 200 metri liber la juniori, dupa s-a impus miercuri, 6 iulie, in finala desfasurata la Campionatele Europene de inot de la Otopeni si a adus a doua medalie de aur delegatiei Romaniei , dupa cea de la stafeta masculin 4×100 metri liber.…

- David Popovici va concura, miercuri, de la ora 17.07, in finala probei de 200 m liber, de la Campionatele Europene de juniori care au loc la Otopeni.Dublu campion mondial la senior, David Popovici s-a calificat in finala in finala probei de 200 m liber cu al doilea timp, dupa ce a castigat a doua semifinala…

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…