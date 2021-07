Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii blocurilor din orasul Intorsura Buzaului nu mai beneficiaza de apa calda de la jumatatea lunii mai, acest serviciu fiind oprita din cauza pierderilor considerabile pe care le inregistreaza centrala termica pe timpul verii. Primarul orasului, Raul Urda, a declarat ca pierderile se cifreaza…

- Peste 3.000 de semnaturi pentru sustinerea unei petitii adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care se solicita realocarea orasului Covasna la Judecatoria Targu Secuiesc, au fost stranse de autoritatile locale, care intentioneaza sa continue campania pana la sfarsitul acestei luni.…

- Un copil in varsta de aproximativ 8 ani a fost atacat, marti dimineata, de un urs pe o ulita din localitatea Ghelinta, judetul Covasna, acesta fiind transportat la spital pentru investigatii medicale. Primarul comunei Ghelinta, Ilyes Botond Janos, a declarat, pentru AGERPRES, ca, din fericire, copilul…

- Primaria Sfantu Gheorghe va semna saptamana viitoare contractul pentru cumpararea fostei Fabrici de tigarete, care si-a incetat activitatea in urma cu aproape zece ani, intentia autoritatilor fiind de a reabilita cladirile si a le introduce in circuitul public. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe,…

- Aproape 300 de cereri depuse in cadrul programului “Dam valoare rablei tale”, initiat in luna aprilie de catre Primaria Sfantu Gheorghe cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, au fost aprobate de autoritatile locale. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, deputatul Miklos Zoltan, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Covasna, Edler Andras, și presedintele Comisiei Economice din Consiliul Local, Debreczeni Laszlo, au prezentat, in cadrul unei conferințe de presa comune, programele de…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa preia cladirea fostului abator din municipiu, aflata in proprietatea statului si administrarea Automobil Club Roman (ACR), sa o reabiliteze si sa o introduca in circuitul public, iar in acest scop Consiliul Local a adoptat joi o hotarare prin care va solicita…