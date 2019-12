Stiri pe aceeasi tema

- • Gloria Buzau – Ripensia Timisoara, sambata, de la ora 11.00 Ultimul meci al anului aduce Gloriei un adversar istoric, printre cele mai vechi echipe din fotbalul romanesc. Sambata, in a doua etapa a returului, fotbalistii buzoieni o intalnesc, pe stadionul din Crang, pe Ripensia, primul club de fotbal…

- SCM Gloria Buzau a anuntat punerea in vanzare a biletelor pentru meciul de sambata, de la ora 11.00, de pe stadionul din Crang, cu Ripensia Timisoara, ultimul din acest an, programat in etapa a 2-a a returului. Cu aceasta ocazie, clubul din Crang pune la dispozitia spectatorilor urmatoarele categorii…

- Gloria a incheiat pe locul 8 prima parte a campionatului, dar isi poate imbunatati situatia din clasament inainte de intrarea in vacanta dupa disputarea celor doua etape din retur programate in acest an, la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda, si sambata, in Crang, cu Ripensia Timisoara. O parte din concluzii…

- Pentru meciul de sambata cu Farul Constanta, antrenorul Gloriei Buzau, Ilie Stan, are la dispozitie un nou jucator. Nimeni altul decat fostul international Alexandru Bourceanu, care, dupa ce in ultimele saptamani s-a antrenat cu gruparea din Crang, a semnat o intelegere valabila pana la finalul sezonului.…

- CS SCM Timisoara a invins-o dramatic pe Steaua Bucuresti, cu scorul de 83-81 (18-25, 21-24, 17-12, 27-20), luni, in deplasare, intr-o partida din etapa a treia a Ligii Nationale de baschet masculin. Steaua a facut o prima jumatate de meci foarte buna si conducea cu 49-39 pe tabela, dupa…

- Potrivit unui comunicat transmis joi presei, satele care vor fi vizitate in luna octombrie sunt: Banca (judetul Vaslui), Homoroade (judetul Satul Mare), Rosia Montana (judetul Alba) si Varnita (judetul Vrancea). In zilele de 5 si 6 octombrie, 'Caravana cu Medici' va realiza actiuni medicale in Banca,…

- Adrian Porumboiu, fostul arbitru internațional, a vorbit la GSP Live dupa remiza dintre FCSB și CFR Cluj, scor 0-0. AICI este desfașurarea meciului „Antrenorii principali nu au fost pe banca in aceasta seara. Unul a fost in tribune și altul acasa.Totuși, e diferența mare de valoare intre cele doua echipe.…

- Petre Daea: „Aceasta va fi ca banca de aur a Romaniei. E mai buna decat banca de aur a tarii" "La propunerea Ministerului Agriculturii, a fost adoptata o hotarare de Guvern privind infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau.…