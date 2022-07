Faptele de violență domestică, în creștere cu peste 85% în Gorj Creștere exploziva a violenței domestice la nivelul județului Gorj. Din analiza datelor statistice privind infracțiunile sesizate Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj in primele 6 luni ale anului 2022, rezulta faptul ca la nivelul județului, numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut cu 85,50%(+348) fața de aceeași perioada a anului 2021(de la 407 la 755). Dupa locul comiterii, cele mai multe fapte au fost comise in mediul rural (486) și cele mai cele mai puține s-au inregistrat in mediul urban (269). Cele mai multe fapte au fost comise la domiciliu (601) și cele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

