Fapte de corupție la Primaria Pascani. O funcționara este cercetată de DNA Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 iunie 2022, a inculpatei ONEAȚA MONICA, la data faptei funcționar in cadrul Primariei Municipiului Pașcani, județul Iași, respectiv inspector in cadrul Compartimentului Registratura, in sarcina careia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influența, in forma continuata (opt acte materiale). In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista date și probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: In… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

