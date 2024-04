Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, spectacolul tradițional al florilor de la Pitești va veni și cu alte evenimente care aduc un plus in estetica urbana a municipiului reședința de județ. Municipalitatea ne anunța ca odata cu deschiderea Simfoniei Lalelelor, fantana muzicala din Piața Primariei iși reincepe spectacolul…

- Vreme frumoasa și mulți piteșteni care se bucura in Parcul Lunca Argeșului, in weekendul trecut! „In perioada 19-21 aprilie, aici vom gazdui cea de-a 47-a ediție a Simfoniei Lalelelor. Weekend liniștit!” a anunțat primarul Piteștiului, Cristian Gentea. 1 de 12 Articolul Lunca Argeșului se pregatește…

- MINA, Museum of Immersive New Art, lanseaza in premiera pe 12 aprilie, spectacolul de dans imersiv [IN BETWEEN]. Show-ul este conceput și regizat de Bobi Pricop alaturi de coregraful Filip Stoica, asistat de Simona Dabija, iar coloana sonora a fost realizata de Alexei Țurcan. Universul vizual digital…

- Weekend-ul e cea mai așteptata perioada din saptamana. E momentul perfect din saptamana pentru a ne relaxa și a ne elibera de stresul acumulat pe parcursul zilelor lucratoare. Dupa o saptamana incarcata de task-uri este important sa ne oferim o pauza și sa facem cateva lucruri care sa ne bucure. Vom…

- „Au mai ramas doar 47 de zile pana cand deschidem festivalul „Simfonia Lalelelor”! Ne dorim ca cea de-a 47-a aniversare sa o sarbatorim impreuna cu voi! Oferim piteștenilor 47 de buchete de lalele. Cine merita un salut colorat? Impartașește o experiența frumoasa de la edițiile anterioare ale „Simfoniei…

- In cea mai frumoasa luna a anului, cand ghioceii iși deschid petalele și natura prinde viața, ce poate fi mai potrivit decat o calatorie muzicala in inima Italiei? Ritmurile canzonetelor napoletane și ariile celebre din operele italiene iți vor incalzi inima, iar gandul la țarmurile marilor ce scalda…

- Vineri, 23 februarie 2024, la ora 18:00, la Sala Studio Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ prezinta in spectacolul UN LOC BUN DE MUNCA, o monodrama scrisa de tanarul Laurentiu Bobeica, actor la Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galati. Spectacolul abordeaza teme actuale precum depresia, divortul, abandonul…

- Teatrul „Alexandru Davila” Pitești va invita la spectacolul de vineri seara. Pentru acest final de saptamana este programat spectacolul VOLPONE de Ben Jonson, in regia lui Bogdan Cioaba. VINERI, 26 IANUARIE 2024 Spectacolul VOLPONE, ora 19.00 – Sala Studio ,,Liviu Ciulei” Autor Ben Jonson Regia artistica…